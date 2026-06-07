Ojo de Agua: hallaron sin vida a un adolescente durante una jornada de caza y hay dos aprehendidos

La víctima tenía 17 años y fue encontrada sin signos vitales en el paraje El Durazno. La Justicia investiga si se trató de un accidente con un arma de fuego.

Hoy 21:38

Un adolescente fue hallado sin vida este domingo en una zona rural del paraje El Durazno, en el departamento Ojo de Agua. Por el hecho, dos jóvenes que se encontraban junto a la víctima al momento del episodio fueron aprehendidos mientras avanza la investigación judicial para determinar cómo ocurrió la tragedia.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Rojas, quien había salido alrededor de las 7 de la mañana junto a dos amigos para realizar una jornada de caza en un sector rural cercano. Horas después, uno de los acompañantes regresó para alertar a la familia sobre un grave incidente ocurrido en el lugar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el adolescente habría intentado descender por unas piedras húmedas para acercarse a una cueva donde presuntamente se encontraba un animal. En esas circunstancias se habría producido un disparo accidental con una escopeta calibre 12 que impactó en el rostro del joven.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, ya se encontraban trabajando personal de salud y uniformados de la Policía de Córdoba, quienes constataron que el adolescente no presentaba signos vitales. La escena fue preservada para la realización de las pericias correspondientes.

Por disposición de la fiscal de turno, fueron aprehendidos dos jóvenes de 20 y 24 años, ambos domiciliados en la provincia de Córdoba, quienes acompañaban a la víctima al momento del hecho. Además, se ordenó el secuestro de sus teléfonos celulares, las prendas de vestir que utilizaban y el arma de fuego involucrada en el episodio.

En el procedimiento intervino personal de Criminalística, que realizó tareas periciales en la escena para establecer con precisión cómo se produjo el disparo. La investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar si efectivamente se trató de un accidente o si existen otras circunstancias que deban ser incorporadas a la causa.