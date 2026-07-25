Wanda Nara lanza su academia para empoderar a mujeres emprendedoras

Wanda Nara ha revelado un innovador proyecto personal destinado a capacitar a mujeres emprendedoras mediante un curso basado en sus propias experiencias.

Hoy 23:29

Wanda Nara ha reaparecido en las redes sociales con un nuevo proyecto personal que ha sorprendido a sus seguidoras. Este emprendimiento tiene como objetivo empoderar a mujeres emprendedoras y se basa en experiencias vividas por la propia Nara.

Tras su regreso a Europa y reencontrarse con sus hijos, Nara decidió dejar atrás un difícil momento en Milán y anunciar un proyecto que había estado preparando en secreto durante meses. "Finalmente les puedo contar algo que hace rato venimos creando y vengo pensando para ustedes", expresó con entusiasmo.

El proyecto, que ha sido meticulosamente planeado, consiste en una academia dedicada a la capacitación de mujeres que desean emprender y desarrollarse de forma independiente. "Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres", afirmó la conductora, resaltando la importancia de las herramientas para fomentar la autoconfianza y la creación de empresas.

Durante su presentación, Wanda compartió que el curso fue diseñado a partir de sus propias vivencias, tanto positivas como negativas. “Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie”, afirmó, prometiendo que al finalizar el curso, las participantes se sentirán como personas diferentes.

Wanda también se sinceró sobre el proceso de creación del curso, mencionando que lo revisó en múltiples ocasiones. “Les puedo asegurar que se lo van a devorar, les va a encantar”, aseguró, generando expectativas entre sus seguidoras.

La academia, denominada Academia Wanda, ofrece un curso a un costo de 100.000 pesos, pagadero en una sola vez. La plataforma detalla que incluye módulos narrados por Nara, con contenidos exclusivos basados en su trayectoria profesional.

Además, las alumnas tendrán acceso a actividades en línea, una comunidad privada y acceso de por vida a todo el material. Al finalizar el curso y aprobar un examen final, recibirán un diploma personalizado que certifica su capacitación.