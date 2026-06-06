Sarmiento sumó su cuarta victoria al hilo ante Sol de América y confirmó su gran momento en el Torneo Federal A

El Profe pegó en el primer tiempo y se impuso por 2-0 ante el elenco formoseño para seguir escalando en la Zona A.

Hoy 22:36

Sarmiento de La Banda atraviesa su mejor momento en el Torneo Federal A. Este domingo, el Profe venció a Sol de América de Formosa en el estadio Ciudad de La Banda y consiguió su cuarta victoria consecutiva.

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El equipo dirigido por Víctor Riggio pegó en el primer tiempo y logró una ventaja que supo administrar durante el resto del encuentro, para volver a festejar ante su gente y seguir escalando en la tabla de posiciones de la Zona 2.

La apertura del marcador llegó a los 24 minutos del primer tiempo, por intermedio de Guillermo Guzmán. Antes del descanso, a los 44 minutos, Iván Garzón amplió la diferencia y encaminó el triunfo del elenco bandeño.

Con este resultado, Sarmiento confirmó su gran levantada en el campeonato y ya se ubica en zona de clasificación, luego de encadenar triunfos ante Tucumán Central, Boca Unidos, Sarmiento de Resistencia y ahora Sol de América.

El Profe atraviesa una racha positiva que le permite mirar con mayor optimismo lo que viene en el certamen, en una zona muy competitiva y con varios equipos peleando por meterse en los puestos de arriba.

En la próxima fecha, el conjunto bandeño buscará estirar su gran momento y conseguir su quinto triunfo consecutivo cuando visite a Juventud Antoniana en Salta.

Fotos: Prensa Club Atlético Sarmiento