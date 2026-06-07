Tensa madrugada: se atrincheró en su casa y amenazó con hacer explotar todo usando una garrafa

Video. El dramático episodio ocurrió durante la madrugada en el barrio España. El hombre se encerró en la vivienda tras una discusión con su pareja y amenazó con provocar una explosión.

Hoy 11:07

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la madrugada de este domingo en el barrio España de Las Termas de Río Hondo, donde un hombre se atrincheró dentro de una vivienda con una garrafa de gas y amenazó con incendiar el inmueble junto a su pareja, generando preocupación entre vecinos y familiares.

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El hecho se registró entre las 00.30 y las 2 de la madrugada en una vivienda ubicada en el Tercer Pasaje del mencionado complejo habitacional.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó tras una fuerte discusión de pareja. La mujer, de 26 años, manifestó que su conviviente, identificado como Agustín Gerardo Leal, de 27 años, llegó al domicilio aparentemente bajo los efectos de sustancias y comenzó a provocar destrozos dentro de la vivienda.

De acuerdo con la denuncia, en medio de la crisis el sujeto tomó una garrafa de gas y amenazó con prender fuego la casa, a su pareja y a los integrantes de la familia. Ante la gravedad de la situación, la mujer logró salir del inmueble mientras el hombre permanecía en el interior.

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Posteriormente, Leal se encerró dentro de la vivienda, bloqueó los accesos con muebles y otras medidas de seguridad y continuó amenazando con provocar una explosión, situación que obligó a desplegar un importante operativo preventivo en el sector.

Momento en que detienen al sujeto

Las negociaciones se extendieron durante varias horas hasta que finalmente el hombre desistió de su actitud. En ese momento, personal policial ingresó al inmueble y logró reducirlo sin que se registraran personas lesionadas.

La mujer fue asistida por personal médico y posteriormente formalizó una denuncia por amenazas, en la que relató los episodios de violencia sufridos durante la madrugada.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, el acusado quedó aprehendido mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que existen registros audiovisuales del procedimiento y de los momentos de tensión vividos durante el operativo, material que podría incorporarse a las actuaciones para reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.