VIDEO | Serios incidentes entre hinchas de Villa Unión y Central Argentino en La Banda

Los enfrentamientos se produjeron durante el primer tiempo del encuentro por la fecha 8 de la Zona Banda del Torneo Anual. El partido estaba programado solo con público local.

Hoy 22:46

El partido entre Villa Unión y Central Argentino, disputado este domingo en La Banda por la fecha 8 de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, tuvo momentos de tensión durante el primer tiempo por serios incidentes entre hinchas.

El encuentro debió interrumpirse antes del cierre de la primera etapa, luego de que hinchas visitantes ingresaran al sector de la cancha tras romper una de las paredes laterales del estadio. El partido estaba programado únicamente con público local.

Esa situación generó la reacción de los simpatizantes de Villa Unión y derivó en enfrentamientos entre ambos grupos. Ante el clima de tensión, el árbitro Guillermo Infante resolvió dar por finalizado el primer tiempo de manera anticipada.

Por el accionar policial, la situación no pasó a mayores y minutos después se logró controlar el conflicto en el estadio.

Tras el operativo de seguridad, el segundo tiempo pudo disputarse con normalidad y el partido continuó en La Banda.