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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 19º
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Somos Deporte

Mitre no lo pudo sostener y cayó en el descuento ante Godoy Cruz en Mendoza

El Aurinegro lo ganaba con gol de Machado, pero el Tomba lo dio vuelta en el complemento y se impuso por 2-1.

Hoy 22:42
Mitre Godoy Cruz

Mitre sufrió otro duro traspié en la Primera Nacional al caer por 2-1 ante Godoy Cruz en Mendoza, en el marco de la fecha 17 de la Zona A.

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El Aurinegro, que venía de perder como local ante Deportivo Morón, no pudo volver a sumar y se quedó con las manos vacías en un partido que se le escapó en tiempo de descuento.

El equipo santiagueño pegó primero a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Marcos Machado conectó de cabeza un gran centro de Enzo Avaro y puso el 1-0 para los dirigidos por Mazzón

Sin embargo, el complemento comenzó cuesta arriba para Mitre. A los 5 minutos del segundo tiempo, Martín Pino apareció por el segundo palo y conectó de derecha un centro pasado para establecer el 1-1.

El partido parecía encaminarse al empate, pero a los 47 minutos, Esteban Burgos cambió penal por gol y selló el 2-1 para el Tomba, que dejó sin nada al conjunto santiagueño.

Mitre no pudo sostener la ventaja inicial y volvió a sufrir una derrota que lo obliga a reaccionar rápido para no perder terreno en la Zona A.

En la próxima fecha, el Aurinegro buscará recuperarse cuando reciba a Los Andes, el domingo desde las 16.

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