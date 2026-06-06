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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 19º
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Somos Deporte

Güemes festejó ante Deportivo Maipú sobre el final y salió de la zona de descenso

El Gaucho venció al elenco mendocino por 1-0 y sumó tres puntos de oro para comenzar a despegar en la Zona B de la Primera Nacional.

Hoy 23:15

Güemes consiguió un triunfazo este domingo en La Isla al vencer por 1-0 a Deportivo Maipú de Mendoza, en el marco de la fecha 17 de la Zona B de la Primera Nacional.

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El equipo santiagueño necesitaba sumar para empezar a salir del fondo y logró una victoria clave en un partido parejo, cerrado y que parecía encaminarse al empate sin goles.

La emoción llegó sobre el final. Fernando Godoy envió un centro rasante desde el sector derecho y Aron Agüero, en su intento por despejar, terminó convirtiendo contra su propio arco.

El tanto desató el delirio azulgrana en La Isla y le permitió a Güemes quedarse con tres puntos fundamentales en su pelea por mejorar su posición en la tabla.

Con esta victoria, el Gaucho salió de la zona de descenso y trepó hasta el 12° puesto, un resultado que le permite mirar con mayor optimismo lo que viene en el campeonato.

En la próxima fecha, Güemes visitará a Temperley el domingo desde las 16, en otro compromiso importante para seguir sumando y consolidar su recuperación.

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