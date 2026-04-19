El Gobierno defendió el plan económico y aseguró que bajará el riesgo país y se recuperarán los salarios

El viceministro José Luis Daza destacó la baja de tasas y proyectó mejoras en el crédito, la inversión y la actividad económica.

Hoy 23:40

El viceministro de Economía, José Luis Daza, defendió el plan económico del Gobierno, aseguró que la Argentina atraviesa un momento de reconocimiento internacional y proyectó que la baja del riesgo país se profundizará en los próximos meses, en paralelo con una recuperación de los salarios reales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el funcionario, el indicador internacional aún no refleja completamente la mejora de los últimos meses y proyectó una “actualización” en la evaluación de los mercados. También aseguró que los ingresos reales ya se ubican por encima de los niveles del inicio de la gestión.

Además, luego de la participación del equipo económico de la cumbre anual del FMI y el Banco Mundial, Daza sostuvo que “en Washington se cristalizó todo el esfuerzo que ha venido haciendo la Argentina”, y afirmó que esto “se va a trasladar en un impacto muy positivo a toda la población”.

Según Daza, la Argentina “pasó a ser la estrella” de las reuniones internacionales, como el G20 y el FMI, y remarcó que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, “destacó que el país que más cambió en el mundo fue la Argentina”. Además, dijo que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, “fue felicitado transversalmente, en el G20 y en el FMI”.

“El país pasó a ser el símbolo de lo que tienen que hacer los países”, insistió Daza en LN+, y subrayó que “la moneda argentina fue la que más se apreció durante la guerra” y que “la Bolsa argentina fue la que mejor se comportó”.

Tasas, riesgo país y expectativas de crecimiento

Daza detalló que “la tasa de interés bajó a 23/22%, depende del día”, y explicó que esta baja se debe a que “el mercado cree que hacia adelante la inflación va a bajar porque está anclada”. También señaló que “bajó la tasa de más largo plazo, bajaron las expectativas de depreciación y se apreció el tipo de cambio”.

En cuanto al riesgo país, Daza afirmó que “está cerca del nivel más bajo” y que “el mercado evalúa a la Argentina por su historia, por lo que pasó en años pasados”. “Somos el país que más hizo default en su historia. Pero dado lo que está pasando ahora, nos va a permitir acceder al mercado a tasas mucho más bajas”, remarcó.

El economista sostuvo que la Argentina “viene de una transformación absolutamente necesaria, de un esquema que hizo que el país fuera el de peor desempeño mundial en 75 años”. También aseguró que el Gobierno de Milei está “generando las condiciones para que hacia adelante veamos una recuperación de los salarios reales, de la inversión, del crédito y del empleo”.

“Estamos tomando todas las medidas para acelerar y apoyar la inversión”, remarcó Daza, y anticipó que “el riesgo país va a seguir bajando y en algún momento va a hacer una actualización de la realidad que enfrentamos”.

Daza aseguró que “los números nos dicen que los salarios reales están más altos que cuando llegamos —es cierto que se estancaron en el último período como consecuencia de la crisis—; el consumo está en récords históricos; el ingreso total está en niveles históricos”.

Reconoció que “hay gente que la está pasando mal”, pero insistió en que “gran parte del problema que tenemos es una herencia catastrófica”. De cara al futuro, anticipó que “este año se reactivan y empiezan a construirse las obras de carreteras con licitaciones que ya se hicieron, ya se empiezan a activar 9000 kilómetros y vamos a licitar 12.000 más”. “Viene otra serie de activaciones. Están viniendo las inversiones extranjeras como nunca antes. Tenemos US$80.000 millones comprometidos en el RIGI”, subrayó.

Daza admitió que “hay una cierta disparidad entre las provincias y el centro, pero ya van a venir”. Y cerró con una promesa: “Vamos a ser el país que más crece en este continente”.