Monte Quemado: pánico cerca de una escuela por disparos de un vecino

El episodio causó gran preocupación entre los vecinos del barrio El Triángulo, quienes siguieron de cerca el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Hoy 14:45

Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante la jornada de este jueves en el barrio El Triángulo de la ciudad de Monte Quemado, luego de que se escucharan varias detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de un establecimiento educativo.

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Según las primeras averiguaciones realizadas por vecinos de la zona, un hombre habría mantenido una discusión con un familiar y, en medio del conflicto, efectuó varios disparos al aire. La situación generó pánico entre los residentes del barrio y especialmente entre quienes se encontraban en la institución educativa ubicada frente al domicilio donde ocurrió el incidente.

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De acuerdo con los testimonios recabados, docentes y alumnos se preparaban para la salida escolar cuando escucharon las detonaciones. Ante la situación, el personal educativo activó rápidamente los protocolos de resguardo para proteger a los estudiantes y al resto de la comunidad educativa.

Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar y realizaron un operativo preventivo. Tras evaluar la situación, informaron que la zona se encontraba controlada y sin riesgos para la población, por lo que la institución pudo concretar la salida de los alumnos con normalidad.

Mientras tanto, personal policial continuó trabajando en el sector para determinar con precisión las circunstancias del hecho y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El episodio causó gran preocupación entre los vecinos del barrio El Triángulo, quienes siguieron de cerca el despliegue de las fuerzas de seguridad.