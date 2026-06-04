Condenan a Ricardo Cruz por el homicidio imprudente de Matías Puca

Ricardo Cruz fue condenado a tres años de prisión condicional por el homicidio imprudente de Matías Puca, quien falleció tras ser atropellado en 2017.

Hoy 14:48

Después de nueve años, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 ha condenado a Ricardo Martín Cruz a tres años de prisión en suspenso por el homicidio imprudente del joven carrocero Matías Benjamín Sergio Puca.

La sentencia fue el resultado de un juicio abreviado, en el que se llegó a un acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación, los familiares de la víctima y la defensa del acusado.

El Tribunal impuso a Cruz una pena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación para conducir durante cinco años, tras ser hallado responsable del homicidio imprudente agravado por la fuga.

Además, Cruz deberá cumplir reglas de conducta estrictas, incluyendo la prohibición de acercarse a la familia de la víctima, bajo la advertencia de que el incumplimiento puede revocar su condena condicional.

El acuerdo también estipula que el condenado deberá proporcionar una reparación integral a los familiares de Matías, que incluye la entrega de un vehículo.

El juicio fue presidido por los jueces Máximo Alejandro Gloss, Luciano Yapura y Luis Ernesto Kamada, y estuvo acompañado por el fiscal Aldo Lozano y los querellantes Joaquín Campos y Ezequiel Eduardo Martínez.

Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2017, cuando Matías Puca y otros estudiantes fueron atropellados por Cruz, quien se dio a la fuga tras el accidente, ocultando su vehículo en su domicilio.