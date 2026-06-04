Cavani analiza una última apuesta para volver a jugar en Boca

El delantero uruguayo hará un nuevo intento por regresar a las canchas con la camiseta xeneize.

Hoy 14:26

Edinson Cavani analiza una decisión clave para intentar volver a jugar en Boca. Después de varios meses alejado de las canchas y sin encontrar alivio con distintos tratamientos, el delantero uruguayo evalúa someterse a una intervención quirúrgica como última alternativa para regresar a la competencia sin dolor.

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El atacante de 39 años arrastra una lesión lumbar que le provoca molestias constantes y limita su actividad desde hace más de un año. En ese contexto, la dirigencia y el cuerpo médico del club aguardan por la determinación que tomará el futbolista en los próximos días.

Según los datos aportados, Cavani se realizó estudios en la zona de las vértebras y ahora deberá definir si avanza con la cirugía. La decisión aparece como el último gran intento del delantero por prolongar su carrera profesional y volver a sumar minutos con la camiseta azul y oro.

El exjugador de la selección uruguaya apenas pudo disputar dos partidos en lo que va del año. Su última presentación fue el 20 de febrero ante Racing y desde entonces no logró recuperarse por completo de las molestias en la zona lumbar.

Aunque en distintos momentos intentó acelerar su regreso, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo al no encontrarlo en condiciones físicas para competir al máximo nivel.

En caso de avanzar con la intervención quirúrgica, los plazos estimados marcan que Cavani necesitaría alrededor de un mes para recuperarse de la operación y luego otro mes y medio para recibir el alta médica y volver a entrenarse a la par del grupo.

Si los tiempos se cumplen y la cirugía se realiza en el corto plazo, el delantero podría regresar a las prácticas durante agosto. Eso le permitiría tener algunos meses por delante para intentar volver a jugar y sumar rodaje en el tramo final de la temporada.

Hasta el momento, Cavani disputó 81 partidos con la camiseta de Boca, convirtió 28 goles y dio 3 asistencias. Ahora, su futuro inmediato dependerá de una decisión médica que podría marcar el último tramo de su carrera profesional.