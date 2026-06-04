Cuánto dinero recibirán los clubes argentinos por ceder jugadores al Mundial 2026

La FIFA compensará por día a los equipos que tengan futbolistas convocados. River será el club local que más ingresos percibirá.

Hoy 14:37

A pocos días del inicio del Mundial 2026, los clubes del fútbol argentino también tendrán un beneficio económico por la presencia de sus jugadores en la cita máxima. La FIFA dispuso una compensación de 11.000 dólares por día por cada futbolista cedido, mientras dure su participación en el certamen.

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En total, 19 jugadores del fútbol argentino fueron convocados para representar a sus selecciones en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El club más beneficiado será River, que aportará siete futbolistas repartidos en cinco seleccionados nacionales. Por esa cantidad de jugadores, el Millonario recibirá un ingreso fijo de 77.000 dólares por día.

Entre los convocados vinculados a River aparecen Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, quienes defenderán el título con la Selección Argentina y cuyo vínculo formal con el club entrará en vigencia el 1° de julio.

Además, el equipo de Núñez tendrá representación en Colombia con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño; en Ecuador con el juvenil Kendry Páez; en Uruguay con Matías Viña; y en Paraguay con Matías Galarza Fonda, quien regresó al club tras finalizar su préstamo en la Major League Soccer.

En el segundo escalón aparecen Independiente y Huracán, que recibirán 22.000 dólares diarios por contar con dos jugadores convocados cada uno.

Por el lado del club de Avellaneda, Santiago Arias integrará la nómina de Colombia, mientras que Gabriel Ávalos formará parte de Paraguay. En Huracán, los convocados son Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, ambos citados por Ecuador.

Boca también recibirá compensación de FIFA, aunque por un solo futbolista: Leandro Paredes, convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Por su presencia, el Xeneize percibirá 11.000 dólares por jornada.

Con el mismo ingreso diario aparecen Vélez, por la convocatoria del arquero Álvaro Montero a Colombia; Rosario Central, por Jaminton Campaz, también citado por el seleccionado colombiano; y Estudiantes de La Plata, que tendrá representación con el arquero uruguayo Fernando Muslera.

La lista se completa con varios clubes que aportarán jugadores a la Selección de Paraguay. San Lorenzo, con Orlando Gil; Lanús, con José Canale; Talleres de Córdoba, con Alejandro Maidana; e Independiente Rivadavia de Mendoza, con Alex Arce, recibirán 11.000 dólares por día mientras sus futbolistas permanezcan en competencia.

La compensación de FIFA representa un ingreso importante para los clubes argentinos, especialmente en un contexto donde cada participación mundialista no solo tiene impacto deportivo, sino también económico.

Cuánto recibirá cada club por día

River: 77.000 dólares

Independiente: 22.000 dólares

Huracán: 22.000 dólares

Boca: 11.000 dólares

Vélez: 11.000 dólares

Rosario Central: 11.000 dólares

Estudiantes: 11.000 dólares

San Lorenzo: 11.000 dólares

Lanús: 11.000 dólares

Talleres de Córdoba: 11.000 dólares

Independiente Rivadavia: 11.000 dólares