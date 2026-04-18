Sifonazo Monumental: con gol de Paredes, Boca le ganó a River y se quedó con el Superclásico

El equipo de Claudio Úbeda se impuso ante el de Coudet por 1 a 0 por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Hoy 19:00

Boca Juniors derrotó por 1 a 0 a River Plate en el Estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un Superclásico cerrado que se definió en un momento clave del primer tiempo.

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El único gol del partido llegó en el quinto minuto de descuento de la primera mitad, cuando Leandro Paredes ejecutó un penal con jerarquía y la clavó en el ángulo izquierdo. El volante fue la gran figura del encuentro y el responsable de inclinar la balanza a favor del conjunto dirigido por Claudio Úbeda.

El partido tuvo un primer tiempo muy disputado, con pocas situaciones claras hasta el cierre. La más peligrosa de River fue un remate de Maximiliano Salas que pasó cerca del ángulo, mientras que Boca avisó con una chance clara de Miguel Merentiel tras un pase largo de Paredes. Sin embargo, la jugada determinante llegó con la mano de Lautaro Rivero, que derivó en el penal convertido por el mediocampista.

En el segundo tiempo, River salió con otra actitud y generó varias situaciones de peligro, pero se encontró con un firme Leandro Brey y con su propia falta de eficacia. Tuvo aproximaciones con Salas, Lucas Martínez Quarta y centros constantes de Marcos Acuña, pero no logró romper la defensa rival.

Boca, por su parte, apostó a los contragolpes y generó peligro con Exequiel Zeballos, quien tuvo varias chances claras pero no pudo ampliar la ventaja.

La polémica llegó en el final, cuando un empujón de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta dentro del área no fue sancionado como penal, lo que desató el reclamo del local. Sin embargo, el resultado no se movió.

Boca fue efectivo, golpeó en el momento justo y se llevó un triunfo de enorme valor en el Monumental, en un Superclásico que volvió a escribir un capítulo caliente en la historia del fútbol argentino.

Con este resultado, Boca se ubica en la tercera posición de la Zona A con 24 puntos, cada vez más cerca de asegurar su clasificación. Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet quedó segundo en la Zona B con 26 unidades, a tres del líder Independiente Rivadavia.