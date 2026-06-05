Robó una moto, lo descubrieron empujándola por el centro y cayó tras una persecución en Las Termas

El acusado habría violentado la traba de seguridad de una motocicleta estacionada y fue detenido tras un rápido operativo policial. El rodado fue recuperado y restituido a su dueño por disposición judicial.

Hoy 02:07

Un joven de 23 años, conocido por el alias de “Nafta”, fue aprehendido durante la noche del jueves en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, acusado de intentar sustraer una motocicleta que era trasladada a pie por las calles del centro.

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El procedimiento se realizó alrededor de las 20 horas en inmediaciones de Chacabuco y Francisco Solano, donde Jorge Alejo Radlovacky, de 26 años, advirtió que un desconocido estaba empujando su motocicleta Siam Trender 150 cc color verde, luego de haber forzado la traba de seguridad del vehículo.

Según manifestó el damnificado ante los efectivos de la Unidad Táctica Motorizada, al notar que había sido descubierto, el sospechoso abandonó el rodado en la intersección de Mar del Plata y Chacabuco y emprendió la fuga a pie.

Con los datos físicos aportados por la víctima, los uniformados realizaron un rápido rastrillaje por la zona y lograron localizar al acusado en la esquina de Chacabuco y San Martín. Allí fue interceptado y reducido tras una breve persecución.

El aprehendido fue identificado como Fernando Luis Vázquez, de 23 años, alias “Nafta”, con domicilio en el barrio Herrera El Alto.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, se ordenó la aprehensión del sospechoso, el secuestro preventivo de la motocicleta, la recepción de la denuncia penal correspondiente y la posterior entrega del rodado a su propietario.