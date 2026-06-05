Tras la polémica por Michelli, Mahiques defendió la postura de Milei: “No está obligado a firmar el nombramiento”

El ministro de Justicia sostuvo que la aprobación del pliego por parte del Senado habilita al Presidente a designar a la magistrada, pero aclaró que no existe una obligación constitucional de firmar el decreto de nombramiento de manera inmediata.

Hoy 09:25

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró que el presidente Javier Milei no está obligado a emitir de manera inmediata el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, pese a que su pliego fue aprobado por el Senado.

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“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

Michelli fue nominada por el Gobierno para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, aunque su designación quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que Milei intentara retirar el pliego antes de su tratamiento en la Cámara alta.

Según trascendió, en la Casa Rosada habría generado malestar el parentesco de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon. Sin embargo, Mahiques rechazó esa versión.

“En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego, como hicieron todos los presidentes”, sostuvo.

El ministro explicó además que el tribunal para el que fue propuesta Michelli todavía no está habilitado y que su puesta en funcionamiento dependerá de varios pasos administrativos.

“Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo”, detalló.

En relación con la aprobación de los pliegos judiciales en el Senado, Mahiques sostuvo que se trata de una respuesta a una deuda pendiente con el sistema judicial.

“Llegó a niveles históricos de aproximadamente un 37% de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia una Justicia “más ágil, más cercana a la gente y con recursos”.

“Para eso hay que tener magistrados”, remarcó.

Mahiques también recordó que entre los pliegos aprobados figuran magistrados para distintas cámaras y juzgados del país, algunos de los cuales acumulaban vacantes desde hacía varios años.

Además, aclaró que las ternas no fueron armadas por la actual gestión. “Los candidatos que elegimos son los que elevó otra administración. El Consejo de la Magistratura confeccionó todas las ternas”, indicó.

Sobre los próximos pasos, el ministro anticipó que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos la semana próxima, con el objetivo de superar los 200 nombramientos en total.

Por último, descartó que el Gobierno tenga urgencia por completar la Corte Suprema o designar procurador general y defensor general, y aseguró que la prioridad estará puesta en cubrir vacantes en tribunales inferiores.