Clima en Añatuya: temperaturas agradables y lluvias a la vista para el fin de semana

El clima en Añatuya presenta condiciones de parcial nublado con temperaturas agradables. Se esperan cambios significativos en los próximos días.

Hoy 08:21

En el día de hoy, los habitantes de Añatuya se encuentran bajo un cielo parcialmente nublado, con una temperatura actual de 17.4 °C que se siente más fresca, alrededor de 11.7 °C. La humedad en la región se mantiene en un 72%, lo que puede generar cierta sensación de incomodidad para algunos añatuyenses.

Para hoy, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 24.9 °C, lo que permite pensar en un día con un clima relativamente agradable. Sin embargo, el viento del este-noreste sopla a 9 km/h, contribuyendo a que la sensación térmica sea más fresca.

De acuerdo con los pronósticos, el día de mañana, sábado 6 de junio, se mantendrá la tendencia de cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 17.7 °C y un máximo de 23.7 °C. Este clima puede ser ideal para realizar actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable estar preparado.

Sin embargo, el domingo 7 de junio traerá consigo un cambio notable, ya que se anticipan lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas oscilarán entre 15.2 °C como mínima y 21.2 °C como máxima, lo que podría afectar los planes del fin de semana para los añatuyenses.

En resumen, el clima actual en Añatuya es de parcialmente nublado con una temperatura de 17.4 °C. Para hoy se espera una máxima de 24.9 °C, mientras que el fin de semana traerá lluvias moderadas el domingo, con temperaturas que irán de 15.2 °C a 21.2 °C.