"El 18 de junio las principales calificadores van a recategorizar a Argentina"

Así lo adelantó en su columna de este viernes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados. Esta medida podría reducir el Riesgo País y acercar el acceso al crédito externo.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados adelantó en su columna de este viernes en Radio Panorama que el próximo 18 de junio podría producirse un cambio clave para la economía argentina en el escenario internacional.

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Según explicó, las principales calificadoras de riesgo recategorizarían al país, lo que implicaría un paso desde su situación actual hacia una “zona de promoción”, con potenciales efectos positivos sobre los mercados financieros.

Granados indicó que la información surge de fuentes cercanas al ámbito económico. “El presidente de la Bolsa de Comercio me contó que el segundo de Caputo le dijo que se prepare para esa fecha”, señaló, en referencia a funcionarios del Ministerio de Economía.

De concretarse esta recategorización, podría generarse una repercusión favorable en la bolsa, junto con una baja del riesgo país y mayores posibilidades de que Argentina vuelva a insertarse en los mercados internacionales de crédito.

En paralelo, el analista destacó el contexto global de inversiones, marcado por el avance de la inteligencia artificial. En ese sentido, aseguró que grandes grupos económicos están evaluando desembolsos en este sector, en una competencia creciente por captar capitales vinculados a nuevas tecnologías.

Asimismo, mencionó que el gobierno busca atraer inversiones mediante incentivos regulatorios, con esquemas que apuntan a facilitar la llegada de capital extranjero y reducir riesgos legales para las empresas.

Por otra parte, Granados también hizo referencia a cuestiones vinculadas a la corrupción en la obra pública. Recordó una denuncia realizada en 2005 por Roberto Lavagna, quien recientemente volvió a declarar en una causa judicial.

En ese marco, sostuvo que las investigaciones por corrupción suelen extenderse durante largos períodos y mencionó presuntas irregularidades en licitaciones viales que habrían sido observadas por organismos internacionales.

Finalmente, el analista consideró que la corrupción estructural sigue siendo un problema persistente, al tiempo que planteó interrogantes sobre los tiempos de la justicia en este tipo de casos.