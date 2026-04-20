Amenazas de tiroteos en escuelas chaqueñas generan alarma en la comunidad

Más de 30 escuelas en Chaco han recibido amenazas de tiroteos, activando protocolos de seguridad en toda la provincia.

Hoy 03:13

Una ola de amenazas de tiroteos ha sacudido al sistema educativo de la provincia del Chaco, generando alarma y preocupación entre la comunidad. Al menos 37 escuelas han reportado mensajes intimidatorios, lo que ha llevado a las autoridades a activar protocolos de seguridad en cada uno de estos establecimientos.

Según un informe oficial, los mensajes amenazantes fueron detectados en baños, pupitres y a través de redes sociales, donde se difundieron audios y capturas. Muchos de estos mensajes contenían fechas específicas y estaban dirigidos a la comunidad educativa, lo que ha elevado el nivel de preocupación.

La mayor concentración de casos ha sido en el área metropolitana, donde 24 instituciones en Resistencia, Fontana, Barranqueras y localidades cercanas fueron afectadas. En la capital chaqueña, se registraron al menos 14 escuelas con mensajes de este tipo.

Entre las amenazas detectadas, se repiten frases preocupantes como “tiroteo el lunes, no vengan” y “voy a matar a todos”, así como amenazas específicas dirigidas a docentes. Algunos escritos incluso presentaban simbología violenta, lo que ha intensificado la alarma.

En Fontana, se identificaron cuatro establecimientos que recibieron advertencias, incluido un audio que alertaba sobre disparos. En Barranqueras, un menor fue identificado como autor de algunos de los mensajes, lo que ha permitido esclarecer parcialmente la situación.

La problemática también se extiende al interior de la provincia, donde al menos 13 instituciones en localidades como Sáenz Peña, Villa Ángela y Charata han reportado amenazas. En algunos casos, los mensajes fueron eliminados antes de su verificación oficial, aunque las medidas de seguridad se activaron de todos modos.

La Policía del Chaco y las autoridades educativas están trabajando de manera coordinada para identificar a los responsables y determinar si se trata de hechos aislados o de una acción organizada. Se han reforzado las medidas de prevención y vigilancia para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.