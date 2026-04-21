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Milei anunció reforma electoral: eliminación de PASO, cambios en financiamiento y Ficha Limpia

El Presidente adelantó que enviará el proyecto al Congreso con el objetivo de modificar el sistema electoral y endurecer los requisitos para competir en elecciones.

Hoy 18:03

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

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A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

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