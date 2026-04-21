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La Banda: un indigente fue asesinado a balazos en el barrio Matadero Viejo

La víctima fue identificada como Félix Ramón Escobar, de 30 años, quien fue hallado con heridas de arma de fuego durante la madrugada.

Hoy 10:18
Foto: Archivo

Un hombre fue asesinado en la madrugada de este martes en la ciudad de La Banda, en un hecho ocurrido sobre calle Alfonsina Storni, en el barrio Matadero Viejo.

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La víctima fue identificada como Félix Ramón Escobar, de 30 años, quien se encontraba en situación de calle y presentaba antecedentes y denuncias previas por diferentes hechos delictivos. Según las primeras informaciones, el hombre fue hallado con dos heridas de arma de fuego.

Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones. Sin embargo, pese a la rápida intervención, no se logró salvarle la vida.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 14, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Las circunstancias del ataque y la identidad de los posibles responsables son materia de investigación.

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