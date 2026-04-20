Lluvia de goles en el Madre de Ciudades: Central Córdoba venció a Platense en un partidazo y recuperó la sonrisa

El Ferroviario derrotó al Calamar por 4-3 en un encuentro vibrante para retomar la senda del triunfo en la Liga Profesional.

Hoy 19:56

En un encuentro vibrante y cargado de emociones, Central Córdoba derrotó 4-3 a Platense en el estadio Estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura, y consiguió una victoria fundamental para recuperarse en el campeonato.

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El partido arrancó cuesta arriba para el Ferroviario, ya que el Calamar se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Franco Zapiola. Sin embargo, la reacción fue inmediata: apenas cinco minutos después, Alejandro Maciel igualó de cabeza para devolverle la esperanza al local.

Antes del cierre del primer tiempo, Fernando Martínez puso el 2-1 para Central Córdoba, que se fue al descanso en ventaja.

Ya en el complemento, el equipo santiagueño golpeó nuevamente con el tanto de Ezequiel Naya, que amplió la diferencia y parecía encaminar el triunfo. No obstante, Platense no bajó los brazos: el ex Güemes Kevin Retamar descontó para el 3-2 y le devolvió dramatismo al partido.

En medio de ese ida y vuelta, apareció Diego Barrera para marcar el 4-2 y darle algo de aire al Ferroviario. Sin embargo, a falta de tres minutos, Bautista Merlini puso el 4-3 definitivo y le agregó suspenso al cierre.

El pitazo final desató el festejo en Santiago del Estero: Central Córdoba logró una victoria clave para recuperar confianza y encarar lo que viene con otro ánimo en el Apertura.

En la próxima fecha, el Ferroviario visitará a Lanús el viernes 24 desde las 19.15, mientras que Platense recibirá a San Lorenzo en Vicente López a las 21.30 del mismo día.