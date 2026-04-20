La Escuela de Formación Política del PJ inició su Ciclo Lectivo 2026

El vicegobernador Carlos Silva Neder destacó “el hecho significativo de que por octavo año se da continuidad a la actividad de esta Escuela”.

Hoy 20:57

La Escuela de Formación Política del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero inició este lunes sus actividades correspondientes al Ciclo Lectivo 2026, en el marco de un acto encabezado en el SUM de la sede central por el vicegobernador de la provincia y secretario general partidario, Dr. Carlos Silva Neder; en representación del titular del PJ, José Emilio Neder.

También estuvieron presentes los diputados nacionales Marcelo Barbur y Estela Neder; la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma de Matarazzo; ministro de Producción, Ing. Néstor Machado; diputados provinciales Domingo Gatella, Nora Mercado y Analía Corbalán; además de jefes comunales y referentes de circuitos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director de la Escuela, Prof. Néstor Trejo, que detalló: “Dentro de la actividad curricular prevista para esta etapa se realizará un intenso trabajo Itinerante en el interior, mientras que todos los martes habrá jornadas y talleres en la sede central de Avenida Belgrano. Agradecemos a las autoridades partidarias por su apoyo para llevar adelante esta tarea, también al equipo de colaboradores y militantes por su dedicación”.

Silva Neder

A su turno el vicegobernador Carlos Silva Neder destacó “el hecho significativo de que por octavo año se da continuidad a la actividad de esta Escuela, cumpliendo los objetivos que, en su momento al crearla, trazó y dispuso nuestro presidente del Partido compañero José Emilio Neder”.

“La formación y capacitación de cuadros es clave para que luego pueda haber una correspondencia al momento de asumir la responsabilidad institucional, así dispongamos de herramientas y conocimientos necesarios para poner en el ejercicio de la función los fundamentos e ideas del peronismo”, subrayó.

“Agradecemos el esfuerzo y compromiso de profesores y alumnos. En nuestro movimiento nacional justicialista todos tenemos un rol, y nos debe unir como eje conductor el amor a este Partido y al peronismo”, concluyó Silva Neder.