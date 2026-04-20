Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ABR 2026 | 24º
X
Locales

El Gobierno provincial garantiza mayor autonomía sobre el salario de los empleados públicos

Una medida permite a los trabajadores solicitar la eliminación de descuentos por cuotas sociales en sus haberes, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo y fortalecer el control sobre sus ingresos.

Hoy 12:27

El Ministerio de Economía de la Provincia emitió la Resolución Nº2026-2121, mediante la cual se establecen medidas orientadas a proteger el poder adquisitivo y fortalecer la autonomía económica de los agentes de la Administración Pública Provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el marco del contexto económico actual, la cartera económica resolvió autorizar a los empleados públicos a solicitar, en cualquier momento, la baja de los descuentos aplicados en concepto de cuota social sobre sus salarios. Estos descuentos corresponden a Asociaciones Mutuales, entidades civiles sin fines de lucro y/o cooperativas.

La normativa aclara que se mantendrán vigentes únicamente los descuentos vinculados a deudas existentes, los cuales continuarán aplicándose hasta su cancelación efectiva.

De esta manera, el Gobierno provincial busca otorgar mayor libertad a los trabajadores sobre la administración de sus ingresos, en línea con medidas destinadas a aliviar el impacto económico actual.

TEMAS Sueldos

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el paraje Vacasnioj
  2. 2. El tiempo para este lunes 20 de abril en Santiago del Estero: tras el fuerte temporal, se espera un lunes inestable con lluvias y descenso de temperatura
  3. 3. Central Córdoba necesita reaccionar ante Platense para cortar la crisis en el Torneo Apertura
  4. 4. Difunden el cronograma de pago de los Planes de Emergencia provinciales de abril
  5. 5. El Gobierno provincial garantiza mayor autonomía sobre el salario de los empleados públicos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT