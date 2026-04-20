El Gobierno provincial garantiza mayor autonomía sobre el salario de los empleados públicos

Una medida permite a los trabajadores solicitar la eliminación de descuentos por cuotas sociales en sus haberes, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo y fortalecer el control sobre sus ingresos.

Hoy 12:27

El Ministerio de Economía de la Provincia emitió la Resolución Nº2026-2121, mediante la cual se establecen medidas orientadas a proteger el poder adquisitivo y fortalecer la autonomía económica de los agentes de la Administración Pública Provincial.

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En el marco del contexto económico actual, la cartera económica resolvió autorizar a los empleados públicos a solicitar, en cualquier momento, la baja de los descuentos aplicados en concepto de cuota social sobre sus salarios. Estos descuentos corresponden a Asociaciones Mutuales, entidades civiles sin fines de lucro y/o cooperativas.

La normativa aclara que se mantendrán vigentes únicamente los descuentos vinculados a deudas existentes, los cuales continuarán aplicándose hasta su cancelación efectiva.

De esta manera, el Gobierno provincial busca otorgar mayor libertad a los trabajadores sobre la administración de sus ingresos, en línea con medidas destinadas a aliviar el impacto económico actual.