"Los jóvenes no están siendo escuchados como deberían", alertó un especialista

El psicólogo social Claudio Rojas analizó las amenazas de tiroteos y pintadas en instituciones educativas, y señaló que responden a una crisis social más amplia y a la falta de escucha hacia los jóvenes.

Hoy 13:35

El psicólogo social Claudio Rojas se refirió a las recientes pintadas y amenazas de tiroteos en baños de escuelas, vinculadas a un reto viral, y advirtió sobre el rápido impacto de las redes sociales en la difusión de este tipo de situaciones.

En diálogo con Radio Panorama, sostuvo que “cualquier situación, sea verdadera o falsa, se viraliza por las redes sociales”, y señaló que este fenómeno no es nuevo, ya que también ocurre con información falsa vinculada incluso a organismos del Estado.

Rojas consideró que estos episodios deben leerse dentro de un contexto más amplio y afirmó que “hablamos de una sociedad que está desconectada de la realidad cotidiana”, atravesada por crisis económicas, culturales y políticas. En ese sentido, advirtió que “hoy se prende una luz roja en los adolescentes”, en un escenario donde múltiples factores inciden en su comportamiento.

El especialista también hizo foco en el rol de las instituciones educativas, al señalar que existe una “depositación de frustraciones en las instituciones, y la primera es la escuela”. Según explicó, los adolescentes que no cuentan con contención familiar o espacios de escucha trasladan sus problemáticas al ámbito escolar, que aparece como el entorno más cercano.

En ese marco, remarcó que los docentes enfrentan un desafío creciente: “Hay un docente que debe educar y se ve con un problema externo, generando una dicotomía entre lo que corresponde y no”, planteó.

Rojas abrió además el debate sobre el rol actual de la educación y la necesidad de adaptación: “¿Es el rol de la escuela cumplir otra función además de enseñar contenidos? Hay que aggiornarse a los tiempos”, expresó, al tiempo que propuso incorporar nuevas formas de pensar la educación y los proyectos institucionales.

Finalmente, sostuvo que la problemática excede a los especialistas y requiere una mirada colectiva: “Hay que abrir el juego, ya no es un tema de especialistas sino de todos”, concluyó, al advertir que los jóvenes no están siendo escuchados como deberían.