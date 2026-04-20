Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ABR 2026 | 24º
X
Locales

"Los jóvenes no están siendo escuchados como deberían", alertó un especialista

El psicólogo social Claudio Rojas analizó las amenazas de tiroteos y pintadas en instituciones educativas, y señaló que responden a una crisis social más amplia y a la falta de escucha hacia los jóvenes.

Hoy 13:35

El psicólogo social Claudio Rojas se refirió a las recientes pintadas y amenazas de tiroteos en baños de escuelas, vinculadas a un reto viral, y advirtió sobre el rápido impacto de las redes sociales en la difusión de este tipo de situaciones.

En diálogo con Radio Panorama, sostuvo que “cualquier situación, sea verdadera o falsa, se viraliza por las redes sociales”, y señaló que este fenómeno no es nuevo, ya que también ocurre con información falsa vinculada incluso a organismos del Estado.

Rojas consideró que estos episodios deben leerse dentro de un contexto más amplio y afirmó que “hablamos de una sociedad que está desconectada de la realidad cotidiana”, atravesada por crisis económicas, culturales y políticas. En ese sentido, advirtió que “hoy se prende una luz roja en los adolescentes”, en un escenario donde múltiples factores inciden en su comportamiento.

El especialista también hizo foco en el rol de las instituciones educativas, al señalar que existe una “depositación de frustraciones en las instituciones, y la primera es la escuela”. Según explicó, los adolescentes que no cuentan con contención familiar o espacios de escucha trasladan sus problemáticas al ámbito escolar, que aparece como el entorno más cercano.

En ese marco, remarcó que los docentes enfrentan un desafío creciente: “Hay un docente que debe educar y se ve con un problema externo, generando una dicotomía entre lo que corresponde y no”, planteó.

Rojas abrió además el debate sobre el rol actual de la educación y la necesidad de adaptación: “¿Es el rol de la escuela cumplir otra función además de enseñar contenidos? Hay que aggiornarse a los tiempos”, expresó, al tiempo que propuso incorporar nuevas formas de pensar la educación y los proyectos institucionales.

Finalmente, sostuvo que la problemática excede a los especialistas y requiere una mirada colectiva: “Hay que abrir el juego, ya no es un tema de especialistas sino de todos”, concluyó, al advertir que los jóvenes no están siendo escuchados como deberían.

TEMAS Radio Panorama

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el paraje Vacasnioj
  2. 2. El tiempo para este lunes 20 de abril en Santiago del Estero: tras el fuerte temporal, se espera un lunes inestable con lluvias y descenso de temperatura
  3. 3. Central Córdoba necesita reaccionar ante Platense para cortar la crisis en el Torneo Apertura
  4. 4. Difunden el cronograma de pago de los Planes de Emergencia provinciales de abril
  5. 5. El Gobierno provincial garantiza mayor autonomía sobre el salario de los empleados públicos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT