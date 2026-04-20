Se confirmó la lesión que sufrió Driussi en el Superclásico: ¿por cuánto tiempo será baja en River?

El delantero debió ser reemplazado ante Boca por una molestia muscular y este lunes los estudios confirmaron la lesión.

Hoy 14:37

Sebastián Driussi volvió a sufrir un desgarro y encendió las alarmas en River Plate. En la durísima derrota ante Boca Juniors, el delantero apenas pudo disputar 15 minutos del Superclásico antes de ser reemplazado por una molestia muscular que luego fue confirmada como una lesión en el isquiotibial izquierdo.

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El diagnóstico ya está claro: tendrá, como mínimo, tres semanas de recuperación, aunque el plazo podría extenderse según la gravedad del desgarro. En el mejor de los escenarios, el atacante recién podría volver a estar disponible alrededor del 10 de mayo.

El golpe es doble para el equipo que dirige Eduardo Coudet, ya que Driussi llegaba en su mejor momento. El ‘9’ atravesaba una racha encendida, con cinco goles en los últimos siete partidos, consolidándose como la principal carta ofensiva del equipo. Sin embargo, otra lesión muscular volvió a frenar su continuidad en un momento clave.

La ausencia del delantero impactará de lleno en la agenda inmediata de River. De mínima, se perderá los compromisos ante Aldosivi y Atlético Tucumán por el Torneo Apertura, además de los cruces como visitante frente a Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana. Tampoco llegaría en condiciones a los octavos de final del torneo local y su presencia en la revancha ante los brasileños en el Monumental es una incógnita.

Un historial que preocupa en Núñez

Desde su regreso al club a comienzos de 2025, Driussi arrastra una seguidilla de problemas físicos que ya encienden señales de alerta. Esta última lesión representa la quinta en poco más de un año (sexta si se contempla una recaída), con repetidos inconvenientes en el isquiotibial izquierdo.

El detalle de sus lesiones refleja la falta de continuidad:

Marzo 2025: desgarro miofascial (21 días afuera)

Junio-agosto 2025: esguince de tobillo (56 días)

Septiembre-octubre 2025: desgarro isquiotibial izquierdo (21 días)

Octubre-noviembre 2025: sobrecarga isquiotibial (11 días)

Febrero 2026: desgarro isquiotibial izquierdo (18 días)

Abril 2026: nuevo desgarro isquiotibial izquierdo

El patrón se repite: cuando logra encontrar ritmo y se perfila como goleador, su físico le vuelve a jugar en contra. En River saben que la situación ya dejó de ser circunstancial y pasó a convertirse en un problema estructural que deberá resolverse si quieren recuperar a una de sus piezas clave.