Real FC celebra 12 años “marcando historias y dejando huellas en el fútbol infantil”

La escuelita cumple un nuevo aniversario consolidada como un espacio de contención, crecimiento deportivo y formación humana en toda la provincia.

Hoy 16:38

La escuelita Real FC celebra este lunes sus 12 años de vida en la ciudad de La Banda, reafirmando su compromiso con la formación integral de niños y jóvenes, tanto en lo futbolístico como en los valores que los acompañarán por el resto de sus vidas.

A lo largo de más de una década, Real FC logró consolidarse como un espacio clave dentro de la comunidad, con cientos de chicos que asisten a sus entrenamientos y forman parte de un proyecto que trasciende Capital y La Banda, alcanzando también a distintas ciudades del interior como Loreto, Frías, Fernández, Beltrán, Forres, Bandera y Quimilí, entre otras.

El crecimiento de la escuelita se sostiene en la impronta y el trabajo de sus profesores, quienes lograron imprimir un sello propio que se refleja en cada uno de sus niños. Este proceso formativo no solo fortaleció el desarrollo deportivo, sino que también posicionó a la escuelita a nivel regional y nacional, con chicos que son permanentemente observados y convocados por distintos clubes e instituciones del país.

Más allá de los resultados, el eje central del proyecto sigue siendo la formación en valores, promoviendo el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo como pilares fundamentales.

En el marco de este nuevo aniversario, desde la institución expresaron su agradecimiento: “Gracias por tanto, por permitirnos transmitir, por generar vínculos, amigos, crear, dar y recibir. Millones de gracias a mi equipo y a la familia Real por pertenecer. Somos la construcción del día a día, del esfuerzo, del trabajo constante en equipo, de la confianza mutua, del aprender, el defender y sentir la camiseta”.

De esta manera, Real FC celebra sus 12 años dejando huellas en cada chico que pasa por la escuelita, con el orgullo de haber construido una identidad propia en el fútbol infantil santiagueño y regional.