UNSE: la Licenciatura en Periodismo convoca a una reunión para organizar los 10 años de la carrera

Será este martes en el aula 1 de la sede central.

Hoy 17:47

Desde Coordinación de la carrera de Periodismo de la Facultad de Humanidades de la UNSE se invita a estudiantes, ex alumnos y egresados —desde la cohorte 2016 en adelante— a participar de la primera reunión informativa, en el marco de la organización de actividades por el 10º aniversario del inicio de la carrera.

La convocatoria tendrá lugar el próximo martes 21 de abril, a las 18 horas, en el Aula 1 de la sede central, y contará con la participación de las coordinadoras del área, Lic. Gabriela Ugozzoli y Lic. Florencia Cerúsico, junto a docentes de la carrera.

“Queremos celebrar estos primeros diez años con la participación de toda la comunidad. El objetivo es organizar diversas actividades que permitan visibilizar la carrera y poner en valor el recorrido realizado por estudiantes y egresados”, destacaron desde la coordinación.