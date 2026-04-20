Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ABR 2026 | 21º
X
Locales

UNSE: la Licenciatura en Periodismo convoca a una reunión para organizar los 10 años de la carrera

Será este martes en el aula 1 de la sede central.

Hoy 17:47
unse periodismo

Desde Coordinación de la  carrera de Periodismo de la Facultad de Humanidades de la UNSE se invita a estudiantes, ex alumnos y egresados —desde la cohorte 2016 en adelante— a participar de la primera reunión informativa, en el marco de la organización de actividades por el 10º aniversario del inicio de la carrera.

La convocatoria tendrá lugar el próximo martes 21 de abril, a las 18 horas, en el Aula 1 de la sede central, y contará con la participación de las coordinadoras del área, Lic. Gabriela Ugozzoli y Lic. Florencia Cerúsico, junto a docentes de la carrera.

“Queremos celebrar estos primeros diez años con la participación de toda la comunidad. El objetivo es organizar diversas actividades que permitan visibilizar la carrera y poner en valor el recorrido realizado por estudiantes y egresados”, destacaron desde la coordinación.

TEMAS UNSE

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Gobierno provincial garantiza mayor autonomía sobre el salario de los empleados públicos
  2. 2. En vivo: Central Córdoba necesita reaccionar ante Platense para cortar la crisis en el Torneo Apertura
  3. 3. Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el paraje Vacasnioj
  4. 4. Difunden el cronograma de pago de los Planes de Emergencia provinciales de abril
  5. 5. El tiempo para este lunes 20 de abril en Santiago del Estero: tras el fuerte temporal, se espera un lunes inestable con lluvias y descenso de temperatura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT