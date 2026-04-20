Todo lo que necesitas conocer sobre las vacunas en el calendario argentino

En Argentina, el calendario nacional de vacunación se actualiza periódicamente y abarca desde el nacimiento hasta la adultez, garantizando la inmunización de la población. Este sistema ha sido fundamental para erradicar enfermedades como la poliomielitis y el sarampión desde su implementación en 1971.

Hoy 18:02

El calendario de vacunas en Argentina es un pilar fundamental en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud pública. Desde su establecimiento, este calendario ha permitido la vacunación sistemática de la población, contribuyendo a la erradicación de enfermedades inmunoprevenibles.

Desde 1971, el Ministerio de Salud ha implementado un esquema que incluye vacunas desde el nacimiento hasta la adultez. Este calendario se actualiza regularmente para incorporar nuevas vacunas y ajustar las recomendaciones según las necesidades epidemiológicas del país.

Uno de los aspectos más destacados del calendario es la vacuna contra el sarampión, que ha sido clave en la reducción de casos en la última década. Según datos oficiales, la cobertura de vacunación superó el 95% en varios años, lo que ha permitido mantener a raya esta enfermedad altamente contagiosa.

El calendario argentino incluye vacunas como la BCG contra la tuberculosis, la hexavalente y la antigripal, entre otras. Cada vacuna tiene un momento específico en el que debe ser administrada, lo que resalta la importancia de seguir las indicaciones para asegurar una correcta inmunización.

Además, el acceso a las vacunas es totalmente gratuito y se realiza en centros de salud públicos y privados. Esto garantiza que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan recibir las vacunas necesarias para proteger su salud y la de su entorno.

La inmunización no solo protege a los individuos, sino que también crea un efecto de rebaño que es crucial para la salud comunitaria. La vacunación masiva ayuda a prevenir brotes y epidemias, lo que es esencial en un país con la diversidad epidemiológica de Argentina.

Por último, es importante mencionar que el calendario de vacunas se complementa con campañas de concientización y educación sobre la importancia de la vacunación. Estas iniciativas son vitales para combatir la desinformación y promover la salud pública en el país.