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Descubre cómo hacer ñoquis de polenta de forma fácil y económica

Los ñoquis de polenta son una alternativa culinaria fácil y económica que permite reutilizar ingredientes sobrantes, convirtiéndose en una opción ideal para comidas caseras sin desperdicio.

Hoy 19:24

En la actualidad, aprovechar cada ingrediente se ha convertido en una prioridad, y es aquí donde las recetas simples y rendidoras, como los ñoquis de polenta, ganan protagonismo.

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Esta preparación no solo sorprende por su sabor, sino también por su practicidad. Ideal para reciclar lo que quedó del día anterior, se transforma en una alternativa perfecta para una comida casera, rica y sin desperdicio.

La base de esta receta es sencilla: polenta ya cocida, que muchas veces queda en la heladera sin saber cómo reutilizar. Con solo unos pocos ingredientes adicionales, se puede crear una masa suave y versátil, lista para convertirse en ñoquis dorados por fuera y tiernos por dentro.

Para prepararlos, es necesario mezclar la polenta fría con huevo, queso rallado y condimentos. Luego, se incorpora harina gradualmente hasta obtener una masa que no se pegue, pero mantenga una textura suave.

Una vez que la masa está lista, se divide y se forman tiras largas sobre una superficie enharinada. Se cortan pequeños trozos, dándoles la forma clásica de ñoquis o dejándolos rústicos.

A diferencia de los ñoquis tradicionales de papa, los ñoquis de polenta pueden hervirse en agua con sal hasta que suban a la superficie, o dorarse directamente en sartén con manteca o aceite para lograr una textura más crocante.

Las opciones de salsas son infinitas, desde una salsa de tomate clásica hasta una crema suave o simplemente manteca con queso, todo combina bien con esta receta, donde lo esencial es que la polenta sea la protagonista.

Además de ser una solución práctica, la receta de ñoquis de polenta es económica y rápida, permitiendo resolver una comida completa sin necesidad de ingredientes complejos.

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