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Inscripciones docentes para jardines de infantes: plazo abierto hasta el 30 de abril

La Municipalidad de la Capital mantiene vigente el período extraordinario para interinatos y suplencias 2026, destinado a docentes recientemente recibidos.

Hoy 20:41
Jardín de infantes

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones de la Docencia de la Municipalidad de la Capital recordó que continúa habilitado, hasta el 30 de abril, el Período de Inscripción Extraordinaria para Interinatos y Suplencias 2026 en jardines de infantes.

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La convocatoria está dirigida a maestras de sección, profesores de música y de educación física que hayan obtenido su título desde el 20 de julio de 2025 hasta la fecha de inscripción.

Los interesados deberán registrarse y solicitar turno de manera online a través del sitio oficial. Luego, deberán concurrir de forma presencial a las oficinas ubicadas en Belgrano Norte 800, Block 1, planta baja, del Complejo Parque Norte, en el día asignado por el sistema.

Al momento de la presentación, deberán llevar impresos los formularios correspondientes: ficha de inscripción, declaración jurada de cargos y declaración de medidas disciplinarias.

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