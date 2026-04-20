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Refuerzan la limpieza de desagües tras las lluvias en la Capital

Cuadrillas municipales intensificaron tareas de drenaje y retiro de residuos ante precipitaciones que superaron los 25 milímetros.

Hoy 20:43
desagües

A raíz de las persistentes lluvias registradas durante la jornada del lunes, que superaron los 25 milímetros, las áreas operativas de la Municipalidad de la Capital desplegaron un amplio operativo de limpieza de desagües pluviales, retiro de basura y remoción de árboles caídos para garantizar el normal escurrimiento del agua.

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Personal de la Dirección de Obras Públicas intervino en distintos puntos de la ciudad, como avenida Aguirre, avenida del Trabajo, avenida Colón, calle Tardieu y Posta de Yatasto, donde se retiraron importantes cantidades de residuos que obstruían los canales derivadores.

Además, se realizaron tareas de limpieza en bocas de tormenta de diversas calles. Ante la continuidad de las precipitaciones pronosticadas, el personal municipal se mantiene en alerta para responder a eventuales requerimientos.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos colaborar con el cuidado de los drenajes, evitando arrojar residuos y restos de poda, y recordaron que se encuentra disponible el teléfono de Defensa Civil: 4217999.

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