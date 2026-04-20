Pusineri valoró el triunfo de Central Córdoba: “Esta victoria nos empuja y nos tranquiliza”

Tras la gran victoria de Central Córdoba ante Platense, el entrenador Lucas Pusineri analizó el rendimiento de su equipo y resaltó la importancia del triunfo para cambiar el ánimo y seguir creciendo en el Torneo Apertura.

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“Hoy más que nunca, por cómo veníamos, es importante haber ganado. Las formas se pueden ir corrigiendo en la semana mucho más tranquilos”, aseguró el DT, quien remarcó que el equipo logró sobreponerse a un contexto complicado.

En ese sentido, destacó la reacción tras comenzar en desventaja: “El rival empezó ganando, pero nuestros futbolistas se antepusieron con ímpetu para dar vuelta el resultado. Esas ganas de ser más verticales se transformaron en eficacia, que es lo que todo equipo necesita”.

Pusineri también valoró el impacto anímico del triunfo: “Conseguimos una victoria que nos empuja, nos tranquiliza y nos permite corregir las cosas que no hicimos bien”, explicó, al tiempo que hizo referencia a la dificultad del camino: “El fixture no nos ayudó, estamos en un grupo con rivales de mucha jerarquía y en buen momento”.

El entrenador hizo hincapié en la fortaleza del grupo en medio de una racha negativa: “Más allá de no haber conseguido resultados, la unión grupal y la gestión con los futbolistas se mantiene. Eso es clave y se refleja en el compromiso del equipo”.

Además, resaltó el trabajo diario del cuerpo técnico: “Trabajamos con honestidad, dignidad y planificación. Buscamos mejorar en ataque, en asociaciones y recuperar la solidez que el equipo tuvo”.

Sobre el objetivo principal, fue claro: “Queremos mantener al equipo en Primera División y que la gente venga a la cancha a ver ganar al equipo”.

También se refirió al contexto institucional que atravesó el club en la semana: “Nosotros somos profesionales y tratamos de enfocarnos en el trabajo. Siempre tuvimos apoyo de la dirigencia, más allá de los cambios”.

En cuanto a lo táctico, dejó en claro que no se ata a un esquema fijo: “No creo en un sistema para quedarse siempre. Hay que ir moldeando según las características y necesidades. Lo importante es ser un equipo competitivo, con espíritu y vergüenza deportiva para remontar resultados”.

Por último, cerró con un mensaje de crecimiento: “Vamos por ese camino, tratando de ser todos los días un poquito mejores y más competitivos”.