Tigre y Huracán se tuvieron que conformar con un empate

Tigre y Huracán igualaron 1 a 1 en el estadio José Dellagiovanna, en un duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro era clave para ambos en la lucha por la clasificación a los Playoffs de la Zona B.

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Luego de un primer tiempo con pocas emociones y escaso juego, el marcador se abrió en el complemento. El Matador se puso en ventaja gracias al tanto de Gonzalo “Pity” Martínez, quien optó por no festejarlo debido a su pasado en el Globo.

Cuando parecía que Tigre se quedaba con los tres puntos, apareció Jordy Caicedo para sellar el empate y darle un punto valioso al conjunto dirigido por Diego Martínez, que continúa firme en zona de clasificación a los octavos de final.

La noche estuvo marcada por la lluvia y las imprecisiones, aunque Huracán logró rescatar una igualdad importante como visitante. En cambio, Tigre no pudo sostener la ventaja y estiró a once partidos su racha sin victorias en el certamen.