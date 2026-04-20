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Desarrollo Social coordina acciones para ayudar a los afectados por la emergencia climática

El jefe de Gabinete, Víctor Araujo, junto a los ministros Niccolai y Herrera, encabezaron una reunión.

Hoy 22:47
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Autoridades del Gobierno de la provincia mantuvieron este lunes por la tarde en Casa de Gobierno un encuentro con 32 familias del departamento Banda severamente afectadas por el desborde del Río Dulce.

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La reunión estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, junto a los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Gobierno, Bernardo Herrera, y otras autoridades quienes avanzaron en una agenda de trabajo orientada a dar respuesta a la emergencia generada por los fenómenos climáticos.

En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social llevará adelante un acompañamiento directo a las familias afectadas, con el objetivo de garantizar soluciones concretas y mejorar sus condiciones de vida, especialmente en aquellos casos de personas que residían en zonas vulnerables sobre el cauce del río.

También participó el intendente de La Banda, Roger Nediani. Asimismo, durante la mañana, el Ministro Niccolai mantuvo una reunión virtual con representantes municipales de distintos departamentos, con el propósito de relevar situaciones similares y coordinar respuestas en cada territorio afectado.

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