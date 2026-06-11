La inflación de mayo fue del 2,1% y marcó el nivel más bajo desde septiembre de 2025

El Indec informó que el IPC volvió a desacelerarse frente al 2,6% de abril. En los primeros cinco meses del año, la suba acumulada llegó al 14,7%.

Hoy 16:14

Tras varias semanas de estimaciones que anticipaban una continuidad en la desaceleración de los precios, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de mayo fue de 2,1%, el porcentaje más bajo desde septiembre de 2025.

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El resultado se conoció luego de que abril cerrara con un IPC de 2,6%, lo que implica una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales frente a aquella medición.

Con este registro, la inflación acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026, mientras que la variación de los últimos doce meses se ubicó en 33,2%, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo estadístico.

El dato de mayo llegó después de que abril marcara una desaceleración por primera vez en diez meses. En ese período, el IPC se había ubicado en 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo.

Entre las categorías, los precios estacionales registraron el alza más pronunciada del período, con un 3,5%, impulsados por el encarecimiento de las verduras y atenuados por la baja en frutas.

Los precios regulados avanzaron 2,4%, con los combustibles, la electricidad y el agua como principales factores. En tanto, el IPC Núcleo subió 1,9%, con presión desde restaurantes, bares y casas de comidas, además de productos farmacéuticos.

Por divisiones, Comunicación encabezó los aumentos del mes con un 3,4%, traccionada por los servicios de telefonía. Le siguió Educación, con una suba del 2,9%.

En el extremo opuesto, Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%, y Prendas de vestir y calzado, con 0,3%, fueron las divisiones con menor variación a nivel nacional.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones, con pan y cereales y productos lácteos como rubros determinantes.

La excepción fue el Noreste, donde Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor peso, por el encarecimiento del gas en garrafa y los alquileres de la vivienda.

Antes de la publicación del dato oficial, las consultoras privadas coincidían en que mayo mostraría una nueva moderación en el ritmo de aumento de los precios. La mayoría de las estimaciones ubicaba la inflación en un rango de entre 2,1% y 2,5%, por debajo o en niveles similares a los observados durante abril.

Las previsiones también estuvieron en línea con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que ubicó la expectativa promedio para mayo en torno al 2,3%.

Entre las mediciones privadas, C&T Asesores Económicos había estimado una inflación de 2,2% para el Gran Buenos Aires. Otras consultoras también detectaron una moderación en la dinámica de precios durante mayo, aunque algunas señalaron que los alimentos mostraron una aceleración durante las últimas semanas del mes.

En el equipo económico también predominaba la expectativa de una cifra inferior al 2,6% registrado en abril, en línea con la continuidad de la desaceleración observada en distintos componentes del índice de precios.

En los días previos a la difusión del IPC nacional, uno de los indicadores seguidos con atención por analistas y operadores del mercado fue el correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación de mayo fue de 2,1%.

Ese resultado representó una desaceleración respecto del 2,5% registrado en abril y del 3% observado en marzo. Con ese dato, el indicador porteño acumuló una suba de 14% en los primeros cinco meses del año y una variación interanual de 33,1%.

De acuerdo con el informe de la Ciudad, las principales incidencias provinieron de alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, salud y educación. Dentro de esos rubros se destacaron las variaciones en alimentos, alquileres, expensas, medicina prepaga y cuotas escolares.

Las mediciones porteñas suelen ser utilizadas por el mercado como una referencia preliminar para anticipar la tendencia que luego exhibe el Índice de Precios al Consumidor nacional. Por ese motivo, el dato de mayo fortaleció las expectativas de una inflación cercana al 2% para el conjunto del país.

El informe difundido por el Indec permitió además observar la evolución de cada una de las divisiones que integran la canasta de consumo y ofreció una radiografía de la dinámica de precios registrada durante mayo.

La publicación del IPC correspondiente al quinto mes del año también constituye una nueva referencia para las proyecciones que realizan consultoras privadas, bancos y analistas sobre la trayectoria de la inflación durante los próximos meses.

El comportamiento de los alimentos, los servicios, los precios regulados y los componentes estacionales continuará bajo seguimiento por parte del mercado en las próximas mediciones.