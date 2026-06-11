River ofertó por Giovanni Simeone y sueña con su regreso al fútbol argentino

El club de Núñez hizo una propuesta cercana a los nueve millones de euros por el delantero del Torino, aunque en Italia la consideraron insuficiente.

Hoy 16:06

River sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases y ahora puso la mira en Giovanni Simeone, uno de los grandes anhelos de la dirigencia para reforzar el ataque de cara al segundo semestre.

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En las últimas horas, el club de Núñez elevó una oferta cercana a los nueve millones de euros por el delantero del Torino, aunque la propuesta fue considerada insuficiente por el conjunto italiano.

Simeone, a quien le queda un año de contrato en el Torino, tiene intenciones de regresar al país y haría fuerza para que la operación pueda concretarse. En River, mientras tanto, analizan la posibilidad de acercarse a las pretensiones del club italiano.

El delantero viene de una muy buena temporada en la Serie A, donde fue titular y aportó 11 goles y dos asistencias. Su rendimiento fue clave para que el Torino pudiera terminar la temporada 2025/26 en la mitad de la tabla.

El posible regreso de Simeone genera expectativa en River por su pasado en la institución. El atacante comenzó su camino en las inferiores del Millonario en 2008, cuando su padre, Diego Simeone, dirigía al primer equipo.

Luego de firmar su primer contrato en 2011, debutó oficialmente en agosto de 2013 bajo la conducción de Ramón Díaz. Sin embargo, durante sus tres temporadas en Núñez tuvo poca continuidad y registró cuatro goles en 33 partidos.

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Su explosión llegó en el Sudamericano Sub 20 de 2015, donde se consagró campeón y goleador con nueve tantos en nueve encuentros. Ese rendimiento motivó su salida a préstamo a Banfield, donde marcó 12 goles en 36 partidos y terminó de mostrar su potencial.

Tras su paso por el Taladro, River lo transfirió definitivamente al Genoa por 5 millones de euros. Desde entonces, Simeone construyó una sólida carrera en Italia, con pasos por Fiorentina, Cagliari, Napoli y Torino.

En sus primeros años en la Serie A tuvo rendimientos destacados. En el Genoa convirtió 12 goles en su primera temporada, luego la Fiorentina pagó 17 millones de euros por su pase y más tarde fue transferido al Cagliari por 13 millones.

En 2022 llegó al Napoli por 12 millones de euros, aunque allí perdió continuidad como titular y marcó 14 goles en 103 partidos repartidos en tres temporadas. Su préstamo al Torino le permitió recuperar protagonismo y volver a quedar en la mira de River.

Además, Simeone disputó seis partidos con la Selección Argentina, todos durante el ciclo de Lionel Scaloni, entre 2018 y 2023. Su único gol con la Albiceleste fue en una goleada amistosa por 3-0 ante Guatemala.

Por ahora, la oferta de River no alcanza para convencer al Torino, pero en Núñez se ilusionan con la voluntad del delantero y con la posibilidad de concretar un regreso de peso al fútbol argentino.