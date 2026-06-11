Rochi Igarzábal habló del abuso que sufrió a los 5 años: “Me hice la dormida”

La actriz brindó una entrevista en la que compartió recuerdos de aquella experiencia y contó cómo atravesó durante años las dudas y el dolor por lo sucedido.

Hoy 16:58

Rochi Igarzábal decidió hablar públicamente sobre el abuso sexual que sufrió cuando tenía apenas cinco años. La actriz brindó una entrevista a Sofi Calvo para el canal de YouTube Hispa, donde compartió algunos de los recuerdos más difíciles vinculados a aquella experiencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un adelanto de la charla, la ex Casi Ángeles expuso uno de los momentos más duros de reconstruir. “Me acuerdo que la primera vez que sucedió yo me hice la dormida. Estaba sola en la casa con esa persona”, relató.

A medida que avanzó con su testimonio, la actriz describió los pensamientos recurrentes que la acompañaron hasta el presente. “Yo tenía como recuerdos en mi cabeza, medio difusos, de ver mis manos chiquititas, con mi ropa interior…”, expresó antes de quebrarse en llanto.

Luego, Igarzábal reveló una de las dudas que la atravesó durante mucho tiempo mientras intentaba comprender lo ocurrido: “En un momento decía, ¿será que me lo imaginé?”.

La entrevista llega pocos días después de que la actriz sorprendiera con un mensaje publicado en sus redes sociales en el marco de la movilización Ni Una Menos, que reunió el pasado 6 de junio a miles de mujeres frente al Congreso de la Nación para rechazar la violencia de género.

Con su testimonio, Rochi Igarzábal volvió a poner en palabras una experiencia profundamente dolorosa de su infancia y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, quienes acompañaron su decisión de hablar públicamente.