La mamá de L-Gante habló de la relación de su hijo con Wanda Nara: “Era una parada difícil”

Claudia Valenzuela contó cómo vivió desde cerca el romance entre el cantante y la empresaria, y reveló qué impresión tuvo al conocerla personalmente.

Hoy 15:57

La historia de amor entre Elián “L-Gante” Valenzuela y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por las declaraciones de la madre del cantante, quien sorprendió al contar cómo vivió desde cerca el vínculo entre ambos.

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Claudia Valenzuela, mamá del referente de la cumbia 420, habló recientemente en el ciclo de streaming No tan pronto y se sinceró sobre el impacto que le generó enterarse del romance de su hijo con una de las figuras más mediáticas del país.

Durante la entrevista, explicó que el artista no suele pedirle consejos sobre sus relaciones sentimentales, aunque en ocasiones le comentaba algunas cuestiones personales. Sin embargo, reconoció que la noticia de su vínculo con Wanda la tomó completamente desprevenida.

“Era una parada difícil porque Wanda era Wanda. Y de repente decís: ‘¿con mi hijo?’”, expresó Claudia, al admitir que nunca imaginó una relación de ese tipo.

Incluso, aseguró que antes de que ocurriera le parecía algo imposible. “Lo veía lejano, ¿me entendés? Pero bueno, era real, se había dado y yo lo tomaba bien”, contó.

Con el paso del tiempo, la madre del músico tuvo la posibilidad de conocer a Wanda Nara cara a cara, una experiencia que cambió la percepción que tenía sobre ella. Según relató, descubrió una faceta distinta a la imagen pública de la empresaria.

“Era una persona normal, tratable, una persona de todos los días”, sostuvo Claudia Valenzuela, dejando entrever la buena relación que logró construir con la conductora durante el tiempo en que compartió momentos con la pareja.

Sus declaraciones volvieron a poner bajo la lupa una relación que, desde sus comienzos, generó sorpresa, repercusión mediática y todo tipo de comentarios en el mundo del espectáculo.