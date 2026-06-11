Racing tiene nuevo entrenador: Juan Pablo Vojvoda reemplazará a Gustavo Costas

La dirigencia encabezada por Diego Milito llegó a un acuerdo con el exentrenador de Santos, quien firmará por un año y ya planifica la pretemporada de la Academia.

Hoy 15:58

Racing tiene nuevo director técnico. La dirigencia encabezada por Diego Milito llegó a un acuerdo con Juan Pablo Vojvoda, quien será el reemplazante de Gustavo Costas al frente del plantel profesional.

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El entrenador, de último paso por el Santos de Brasil, firmará un contrato por un año con la institución de Avellaneda y ya comienza a planificar la pretemporada de la Academia.

La primera opción de la dirigencia había sido Nicolás Diez, actual entrenador de Argentinos Juniors. Sin embargo, las dificultades para concretar su salida del Bicho llevaron a los directivos a buscar otras alternativas.

Finalmente, el elegido fue Vojvoda, quien regresa al fútbol argentino después de su experiencia en Brasil. En el país ya dirigió a Newell’s, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán, su último equipo en Argentina, en 2019.

Curiosamente, su debut como entrenador interino de Newell’s fue con un contundente triunfo por 5-0 ante Racing, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, el 17 de febrero de 2016.

La llegada de Vojvoda se da luego de un semestre complicado para Racing, que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y también se despidió en los cuartos de final del Torneo Apertura.

En ese contexto, Milito decidió ponerle fin al ciclo de Costas, una determinación que generó una fuerte reacción entre los hinchas. “El plantel necesita un cambio de aire”, expresó el presidente en conferencia de prensa.

Ahora, Racing inicia una nueva etapa con Vojvoda al mando, con el objetivo de reordenar el equipo y encarar el segundo semestre con una renovación futbolística.