Santiagueños se suben al ring del Taekwon-Do Pro Fighters

Con presencia en categorías profesionales y semiprofesionales, los competidores locales fueron seleccionados entre cientos de atletas y buscarán destacarse en una de las veladas más convocantes del país.

Hoy 01:25

Taekwondistas de Santiago del Estero ultiman detalles en su preparación para participar del circuito profesional Taekwon-Do ITF Pro Fighters, un certamen que reúne a destacados competidores del país y que será televisado por Knockout 9.

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El evento, que ha ganado reconocimiento en los últimos años con múltiples ediciones durante 2024 y 2025, presenta combates pactados en categorías profesionales —con nocaut válido— y semiprofesionales, con participación abierta a todas las líneas de taekwondo del país.

La delegación santiagueña estará representada por la asociación Kwan-Do, encabezada por el máster Gabriel Rodríguez (VIIº Dan ITF), junto a su equipo técnico integrado por Esteban Contardi (VIº Dan) y Brayan Yocca (Vº Dan).

Los competidores convocados son Brian Rodríguez Fattor, en la categoría hasta 71 kg, y José Llanos, hasta 83 kg, ambos en nivel profesional. También dirá presente Mateo Córdoba, quien competirá en la categoría semiprofesional hasta 58 kg.

Los atletas fueron seleccionados entre cientos de practicantes de todo el país, lo que refleja el crecimiento del nivel competitivo a nivel nacional. La velada será transmitida este sábado 25 a partir de las 21.

Cabe destacar que Kwan-Do continúa posicionándose como una alternativa en expansión dentro del taekwondo provincial, con experiencias internacionales recientes como su participación en The King of Taekwondo.