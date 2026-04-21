Clima en Santiago del Estero para este martes 21 de abril de 2026: jornada fresca y cielo parcialmente nublado

El SMN anticipa una jornada con temperaturas entre 15 y 20 grados, mejoras hacia el mediodía y cielo parcialmente nublado el resto del día.

Hoy 02:20

El clima en Santiago del Estero para este martes 21 de abril de 2026 se presenta con condiciones inestables en las primeras horas, pero con mejoras progresivas hacia el transcurso de la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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De acuerdo a los datos oficiales, la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 20, configurando un día fresco en la provincia.

Durante la madrugada se prevén lluvias aisladas, mientras que a partir de la mañana las precipitaciones cesarán y el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el resto del día.

Además, la humedad se mantendrá elevada, rondando el 90%, lo que podría generar una sensación térmica más baja. En cuanto al viento, se esperan leves ráfagas provenientes del sector sur, lo que reforzará el ingreso de aire fresco en la región.

El pronóstico indica así una jornada típica de otoño, con condiciones más estables hacia la tarde y sin nuevas lluvias en el horizonte inmediato.