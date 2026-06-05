“Un día tristísimo”: el mensaje de Axel Kicillof por la muerte del Indio Solari

El gobernador bonaerense participó de un acto en La Plata donde despidió al músico y lo calificó como una figura fundamental para los ricoteros.

Hoy 17:22

La muerte del Indio Solari causó una gran conmoción en el país y la política no quedó al margen. Incluso hubo pedidos tanto del peronismo como del radicalismo para que el velorio se lleve a cabo en la Cámara de Diputados y hasta están los que pidieron que abran la Casa Rosada con el mismo fin.

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En esa misma línea, quien se mostró conmovido por el fallecimiento del histórico artista fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En un acto del ministerio de las Mujeres, tomó la palabra y homenajeó a Solari.

“Hoy es un día tristísimo para cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno”, comenzó su descargo visiblemente emocionado. “Despedimos hoy al Indio, a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino”, remarcó.

“Es alguien que le dio lenguaje, poética, una voz a una generación o varias”, aseguró con la voz entrecortada. “Nos deja banderas, que yo resumo en 3: una de la verdadera libertad, otra de la alegría y una del futuro”, manifestó. Por último pidió un aplauso en la memoria del músico y se puso de pie para homenajearlo.