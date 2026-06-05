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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 23º
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País

Se registraron graves incidentes entre la policía y fanáticos durante la previa del homenaje al Indio Solari en Plaza de Mayo

A poco más de una hora del inicio de la convocatoria, se registraron momentos de tensión entre efectivos policiales y un grupo de personas que comenzaba a concentrarse en el lugar.

Hoy 17:28
Incidentes

La previa del homenaje convocado para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo estuvo marcada por los primeros incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

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Según trascendió, efectivos policiales intentaron despejar a un grupo de personas que se encontraba sobre la calzada en las inmediaciones de la plaza. La situación generó momentos de tensión cuando algunos de los presentes se resistieron a retirarse del lugar.

Ante ese escenario, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a quienes permanecían en la zona, lo que provocó corridas y malestar entre los asistentes.

Los incidentes ocurrieron cuando todavía no se había registrado una gran concentración de público. La convocatoria para homenajear al histórico músico está prevista para las 18 horas, por lo que se espera que durante la tarde continúe llegando una importante cantidad de fanáticos.

Las autoridades mantienen un operativo de seguridad en el sector y siguen de cerca la evolución de la concentración para evitar nuevos enfrentamientos en el marco de la despedida al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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