El Poder Judicial incorpora el servicio de aviso de cortesía para profesionales a través de Telegram

Se podrán notificar a los abogados las novedades de los expedientes en tiempo real, sobre movimientos registrados en las causas en las que intervienen.

Hoy 17:39

La Secretaría de Tecnologías de la Información del Poder Judicial de Santiago del Estero implementará este nuevo sistema que, cada vez que se registre una Notificación por Cédula en un expediente perteneciente a los fueros Civil, Ejecución Fiscal y Laboral, le enviará al profesional del Derecho un aviso de cortesía en su dispositivo móvil o computadora, mediante el bot oficial @PoderJudicialSDE_bot.

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Este aviso tiene carácter informativo y tiene como finalidad alertar al profesional, para que ingrese a su casillero virtual en la Oficina Virtual y consulte el detalle completo de la notificación registrada, que entrará en funcionamiento el lunes 8 de junio.

El servicio se activa de manera sencilla desde la Oficina Virtual del Poder Judicial, disponible aquí, mediante un único paso de vinculación, que asocia la cuenta de Telegram del profesional con su matrícula.

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización y digitalización que lleva adelante el Poder Judicial de Santiago del Estero, orientado a brindar herramientas tecnológicas que faciliten el ejercicio profesional y mejoren la comunicación entre el organismo y las partes intervinientes.

Tutorial de activación



Requisitos previos para activar las notificaciones de Telegram:

● Tener instalada la aplicación Telegram en su celular o computadora.

● Contar con usuario y contraseña de la Oficina Virtual.

Paso 1 — Ingresar a la Oficina Virtual Abra su navegador e ingrese a https://oficinavirtual.jussantiago.gov.ar/. Inicie sesión con sus credenciales habituales.

Paso 2 — Buscar el botón de registro. Una vez dentro del sistema, diríjase al botón "Registrar Telegram". Haga clic sobre él.

Paso 3 — Abrir el enlace de vinculación. Al hacer clic, el sistema generará un enlace personalizado. Ese enlace lo redirigirá directamente al bot @PoderJudicialSDE_bot en Telegram.

Paso 4 — Iniciar el bot en Telegram. Una vez dentro de Telegram, verá la conversación con el bot abierta. Presione el botón "Iniciar" para comenzar la vinculación.

Paso 5 — Confirmación. El bot le enviará un mensaje confirmando que su cuenta de Telegram fue vinculada correctamente o si se produjo un error. A partir de ese momento comenzará a recibir los avisos de cortesía.

¿Qué información voy a recibir en el aviso?

Cuando se registre una Notificación por Cédula en uno de sus expedientes, recibirá un mensaje como el siguiente:

* Hola Dr/a. [Nombre del profesional] Poder Judicial de Santiago del Estero informa:

* Nuevo movimiento registrado

* Expediente N°: [Número]

* Actor: [Nombre]

* Demandado: [Nombre]

Por favor, ingrese a su casillero virtual para consultar el detalle completo. Este es un mensaje automático de notificaciones. No responder.

Importante: este mensaje es un aviso de cortesía de carácter informativo. Para consultar el detalle completo de la Notificación por Cédula, deberá ingresar a su casillero a través de este vínculo.

El servicio alcanza expedientes de los fueros Civil, Ejecución Fiscal y Laboral.

¿Qué hago si no recibo el mensaje de confirmación?

Verifique que haya presionado "Iniciar" en el bot. Si el problema persiste, comuníquese con el Área de Desarrollo de Sistemas del Poder Judicial de Santiago del Estero.

¿Qué hago si dejé de recibir notificaciones?

Verifique que su cuenta de Telegram siga vinculada ingresando nuevamente a la Autoconsulta. Si el inconveniente continúa, comuníquese con el Área de Desarrollo de Sistemas.