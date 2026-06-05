The Wall Street Journal analizó el impacto de la estrategia digital de Milei en su gestión de gobierno

El prestigioso medio estadounidense sostuvo que el estilo confrontativo que impulsó el ascenso político del Presidente ahora genera dificultades para construir acuerdos y sostener apoyos para avanzar con su agenda de reformas.

Hoy 17:47

La utilización de las redes sociales como principal herramienta de comunicación política fue uno de los factores que impulsó la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación. Sin embargo, según un reciente análisis publicado por The Wall Street Journal, esa misma estrategia que resultó efectiva durante la campaña electoral hoy comienza a representar un desafío para la gestión y la construcción de consensos políticos.

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En una nota titulada “El trolling online del presidente argentino Milei impulsó su ascenso. Ahora está perjudicando su reforma de libre mercado”, el diario estadounidense repasó el papel que tuvo la red social X en la construcción de la figura política del mandatario, quien logró instalarse en la escena nacional sin depender de las estructuras tradicionales de los partidos.

El artículo sostiene que el Presidente utilizó las redes para confrontar con dirigentes políticos, empresarios y periodistas, consolidando una identidad basada en el enfrentamiento directo y la comunicación sin intermediarios. Según el medio, esa estrategia le permitió conectar con sectores desencantados de la sociedad y construir una base de seguidores altamente movilizada.

No obstante, The Wall Street Journal advierte que ese estilo confrontativo comenzó a generar costos en el ejercicio del poder, especialmente a la hora de negociar con gobernadores, legisladores y otros actores clave para avanzar con reformas económicas e institucionales.

La publicación cita cuestionamientos de dirigentes políticos y especialistas que consideran que las agresiones públicas y los ataques en redes sociales dificultan la cooperación y erosionan la posibilidad de construir acuerdos duraderos. En ese sentido, remarcan que la confrontación permanente puede reducir la predisposición al diálogo entre los distintos sectores de la política.

El medio también destaca la intensa actividad que Milei mantiene en X desde que asumió la Presidencia, donde comparte mensajes de seguidores, difunde sus apariciones públicas y responde a críticas de manera frecuente. Incluso señala que, en algunos períodos, su nivel de actividad en redes llegó a superar al de otros líderes internacionales.

Asimismo, el informe menciona que el mandatario ha protagonizado cruces públicos con empresarios y periodistas, manteniendo un tono que sus críticos consideran excesivamente agresivo. Entre los ejemplos citados figuran cuestionamientos a referentes del sector privado y publicaciones dirigidas a medios de comunicación y trabajadores de prensa.

Según el análisis del diario estadounidense, el principal interrogante es si la estrategia que resultó exitosa para ganar una elección puede sostenerse con la misma eficacia en la gestión cotidiana del Estado. En ese marco, plantea que la necesidad de construir alianzas políticas y alcanzar consensos representa uno de los mayores desafíos para el Gobierno.

Finalmente, la publicación sostiene que, aunque la administración nacional exhibe logros como la desaceleración de la inflación y expectativas de nuevas inversiones, persiste un importante nivel de descontento social vinculado a la situación económica. En ese contexto, concluye que el estilo comunicacional del Presidente continúa siendo objeto de debate y análisis tanto dentro como fuera de la Argentina.