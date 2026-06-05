¿Y si te llama Román? Riquelme se contactó con Arruabarrena y le ofreció ser el nuevo técnico de Boca

El presidente del Xeneize se comunicó con el Vasco, quien manifestó sus ganas de volver al club. Durante el fin de semana avanzarán en una charla clave por el proyecto y los números.

Hoy 17:29

Boca se movió rápido tras el final del ciclo de Claudio Úbeda y ya tiene un candidato encaminado para asumir como nuevo entrenador. Juan Román Riquelme levantó el teléfono y le ofreció el cargo a Rodolfo Arruabarrena, quien respondió de manera positiva y quedó cerca de iniciar su segundo ciclo en el Xeneize.

El contacto se produjo apenas 48 horas después de que Úbeda finalizara oficialmente su vínculo con el club. Según trascendió, Arruabarrena se encontraba descansando en un campo de la zona de General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires, cuando recibió el llamado del presidente de Boca.

Pese a la poca señal, el Vasco atendió y del otro lado apareció Riquelme con la propuesta concreta para tomar las riendas del primer equipo. La respuesta del entrenador fue afirmativa en cuanto a sus ganas de volver al club.

De todos modos, todavía resta una segunda conversación para avanzar sobre el proyecto deportivo y los números del posible acuerdo. Esa charla se daría durante el fin de semana y podría terminar de encaminar el regreso del exlateral izquierdo al banco de Boca.

Si finalmente se confirma, Arruabarrena tendrá su segundo ciclo como entrenador del conjunto de la Ribera. Su primera etapa fue entre 2014 y 2016, cuando asumió después de la salida de Carlos Bianchi y logró ordenar a un equipo que venía golpeado.

Durante aquel período, el Vasco conquistó dos títulos locales: el torneo de liga y la Copa Argentina 2015, una campaña que le permitió cerrar ese año con una vuelta olímpica importante para el club.

Sin embargo, su paso también quedó marcado por eliminaciones dolorosas ante River. Primero en la Copa Sudamericana 2014 y luego en la Copa Libertadores 2015, en la recordada serie de octavos de final que terminó con el episodio del gas pimienta en la Bombonera.

Tras su salida de Boca, Arruabarrena continuó su carrera en el exterior. Dirigió a Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, Al-Rayyan de Qatar, Shabab Al-Ahli de Emiratos, Pyramids de Egipto, Al-Taawoun de Arabia Saudita y también a la Selección de Emiratos Árabes Unidos, con la que no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Ahora, el Vasco quedó a un paso de volver a Boca. La decisión final dependerá de la próxima charla con Riquelme, pero el retorno del entrenador ya aparece bien encaminado.