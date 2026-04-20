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Central Córdoba y Boca ya tendrían fecha y horario para jugar el pendiente del Torneo Apertura

El Ferroviario recibirá al Xeneize en mayo por el encuentro postergado de la novena fecha.

Hoy 23:58

Central Córdoba y Boca tendrían día y horario definidos para disputar el partido pendiente correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, encuentro que en su momento fue postergado por el paro de los clubes en apoyo a la AFA.

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Si bien todavía resta la confirmación oficial por parte de la Liga Profesional, el duelo se jugaría el sábado 2 de mayo a las 19, en el Estadio Único "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero. La programación responde al ajustado calendario internacional del conjunto xeneize.

Antes de visitar al Ferroviario, Boca deberá presentarse frente a Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores, mientras que luego del compromiso en suelo santiagueño viajará a Ecuador para medirse con Barcelona de Guayaquil.

Por su parte, el equipo dirigido por Lucas Pusineri tendrá una prueba importante este viernes, cuando visite a Lanús desde las 19.15 por una nueva fecha del certamen local. Central Córdoba buscará confirmar su levantada y llegar con confianza al esperado cruce ante uno de los grandes del fútbol argentino.

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