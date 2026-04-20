Balacera en Teotihuacán: dos muertos y al menos seis lesionados tras un ataque en la Pirámide de la Luna

Una turista canadiense falleció y el agresor se suicidó luego de disparar en plena zona arqueológica. Cuatro extranjeras sufrieron heridas de bala y otras dos personas se lastimaron al escapar.

Hoy 18:27

La mañana de este lunes 20 de abril se registró una balacera en la zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, que dejó cuatro personas lesionadas y dos muertas, luego de que el agresor disparó desde la Pirámide de la Luna.

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Los datos preliminares refieren que cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego, mientras que dos más quedaron lesionadas tras caer de la pirámide. Por su parte, el IMSS-Bienestar informó que recibieron a siete personas, entre ellas una menor de edad, derivado del ataque.

De los siete atendidos, se detalló que cuatro presentaron lesiones por arma de fuego, una resultó con fractura, otra más con un esguince y una más solo presentó crisis de ansiedad.

Así fue el ataque armado que dejó una mujer canadiense muerta: el agresor se suicidó

El ataque armado provocó caos en el centro ceremonial que es uno de los principales sitios turísticos del país. Testigos del hecho refirieron haber escuchado cerca de 20 detonaciones de arma de fuego alrededor de las 12:00 horas.

Ante la situación, elementos de emergencias, de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) al sitio para evacuar a los turistas y brindar atención médica a los lesionados.

Fuentes de seguridad detallaron a Infobae México que derivado del ataque armado cuatro personas resultaron lesionadas, mientras que dos más murieron. Entre las víctimas se encuentra una mujer canadiense que fue agredida a tiros.

Los datos proporcionados refieren que el tirador -aún no identificado- se suicidó luego de cometer el ataque armado en la Pirámide de la Luna.

Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad del Estado de México, informó que las personas que resultaron lesionadas fueron eran mujeres extranjeras: dos de nacionalidad colombiana, una rusa y una canadiense, quienes reciben atención médica tras los hechos.

Además, se detalló que dos personas más resultaron lesionadas luego de que intentaron huir y cayeron de la pirámide. Todos los heridos se encuentran en hospitales.

Las autoridades se mantienen a la espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento del cuerpo del agresor, quien aún no es identificado.

Un video que circula en redes sociales muestra al presunto agresor, vestido con camisa de cuadros y con cubrebocas, mientras manipula un arma de fuego. En el material también se observa a un grupo de personas agrupadas sobre la Pirámide, posiblemente amenazadas.