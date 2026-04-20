Wanda Nara lanzó una indirecta para Mauro Icardi: "¿Puedo seguir usando el apellido de mi ex?"

La conductora viajó a Uruguay para comenzar el rodaje de su primera película y publicó un sugerente posteo que parecería dedicado a Mauro Icardi

Hoy 19:57

Wanda Nara viajó a Uruguay para iniciar el rodaje de su primera película, lo que representa su debut en el ámbito cinematográfico. La conductora, conocida por su participación en MasterChef Celebrity, compartió en sus redes sociales imágenes de su viaje, destacando una publicación en la que exhibió parte de su colección de carteras de lujo.

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Entre las marcas que mostró se encuentran Chanel, Hermès y Balenciaga, modelos que valen miles de dólares. La fotografía en cuestión, que ya había sido publicada por Nara en enero de este año, fue acompañada por una frase que generó comentarios: “¿Alguien sabe si puedo seguir usando el apellido de un ex?”, en aparente alusión a Mauro Icardi y al acceso privilegiado que le otorgaba su vínculo con el futbolista a las casas de moda internacional.

La indirecta está relacionada a la millonaria cábala que tenía con Icardi cuando estaban casados. “Yo trabajé mucho en Europa, fui la representante de un jugador de fútbol y tuve mis ingresos”, sostuvo, en una entrevista con LAM (América TV) el año pasado. “Él fue muy generoso conmigo, lo acompañé muchos años... Y lamentablemente, para él había una cábala”, recordó. “Cada vez que él concentraba, yo me compraba un bolso si él hacía un gol. Creo que tiene 300 goles, por eso yo tengo 300 carteras”, concluyó.

Además de la imagen de las carteras, la influencer documentó los momentos previos a su viaje. En una de las fotografías se observa la parte trasera de una camioneta completamente cargada de valijas, mientras que en otra aparece posando desde el interior de su auto, usando lentes de sol, una campera y un gorro de lana. Estas publicaciones acompañan el comienzo de una nueva etapa profesional para la conductora, quien decidió abandonar Buenos Aires temporalmente para instalarse en Uruguay por motivos laborales ligados a su incursión en el cine.

La animadora se encuentra dedicada a su nuevo desafío profesional, el debut actoral que marca su regreso tras el final de MasterChef Celebrity. La conductora participa simultáneamente en dos proyectos: una serie vertical y una película destinada a la pantalla grande. En esta última, titulada “¿Querés ser mi hijo?”, ella será protagonista de escenas de alto voltaje junto a Agustín Bernasconi.

El martes de la semana pasada, la empresaria permaneció en su chateau repasando el guion y profundizando en su personaje. Durante la jornada, recibió la colaboración de su pareja, Martín Migueles, quien la asistió en la lectura de los textos mientras compartían un pedido de sushi a domicilio. Finalmente este lunes viajó a Montevideo, donde se alojará en un hotel cinco estrellas para asistir a una reunión de elenco en la que participarán Jean Pierre Noher y Bernasconi, quien dará vida a Javi. En el libreto, están previstas escenas de contenido sexual entre los personajes de Nara y Bernasconi.

El personaje interpretado por Wanda Nara mantendrá un romance con el de Agustín Bernasconi, un eje central para la trama. Por su parte, Jean-Pierre Noher encarnará al esposo del personaje principal, aportando experiencia y solidez al elenco, lo que evidencia la estrategia de rodear a la protagonista de figuras reconocidas del ámbito actoral.

El rodaje de la película se llevará a cabo en Uruguay a partir del 25, bajo la dirección de Hernán Guerchusny. La producción se enmarca en el género de comedia romántica, situando a Wanda Nara en el centro del relato. En la ficción, su personaje, de 43 años, vivirá una historia amorosa con el personaje del cantante del dúo MYA, de 29, lo que anticipa una relación con matices generacionales.

La elección de Bernasconi también despierta suspicacias, dado que el año pasado circularon rumores acerca de que ambos habían tenido un acercamiento.