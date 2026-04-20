Denunció que un remisero lo golpeó y le robó el celular tras una discusión por la tarifa

La víctima denunció haber sido brutalmente agredida por el conductor tras negarse a pagar una tarifa que consideró excesiva.

Hoy 06:37

Un joven de 21 años denunció que el chofer de un remís lo agredió físicamente y escapó con su teléfono celular luego de una discusión por el costo del viaje, en un hecho ocurrido en el barrio Ejército Argentino.

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El episodio, que combina violencia e inseguridad, se registró durante la mañana del domingo. La víctima, identificada como Marcelo Nahuel Gutiérrez, radicó la denuncia en la Comisaría Seccional 11°, donde aseguró haber sido golpeado y asaltado por el conductor.

De acuerdo con el informe policial, el hecho tuvo lugar alrededor de las 06:30, cuando el joven salió de un local bailable ubicado sobre la Autopista y solicitó un servicio de transporte. Abordó un Fiat Uno perteneciente a la empresa “Mitre”, con la intención de buscar a su pareja en la intersección de Av. Belgrano y Libertad y luego dirigirse a su domicilio.

Según su testimonio, durante el trayecto le entregó su celular al conductor para que pudiera guiarse mediante GPS.

Al arribar al destino, se produjo una fuerte discusión cuando el remisero intentó cobrar $25.000 por el viaje, monto que el pasajero consideró excesivo.

Siempre según la denuncia, ante la negativa de pago, el chofer reaccionó de manera violenta, propinándole golpes de puño en el rostro, lo que le provocó lesiones en el pómulo, labio y mandíbula, indicaron fuentes policiales.

Tras la agresión, el conductor se dio a la fuga a bordo del vehículo, llevándose el teléfono celular de la víctima, un Samsung A31.

La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Cecilia Guido, quien interviene en la investigación del hecho.